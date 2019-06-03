Пиар-спектакль на Украине не заканчивается – эксперт про новый пост Кучмы

Москва, , 18:32 — REGNUM Бывшего президента Украины Леонида Кучму уговорили войти в Трёхстороннюю контактную группу по урегулированию конфликта на Донбассе, убедив его в том, что он может что-то сделать и войти в историю, считает председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич. Об этом он заявил 3 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Мы наблюдаем то, что пиар-спектакль на Украине никогда не заканчивается. Кучма — он зачем даёт себя использовать? Видимо, его подловили на том, что он перед тем, как окончательно уйти в небытие, якобы может записать своё имя в историю, — сказал Малькевич. — Как будто он может что-то сделать. То, что псевдо-спасителем в рамках переговорного процесса становится Кучма, показывает, что нет никаких новых лиц. Не находится новых волшебных фигур, которые что-то поменяют».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, сам Кучма объяснил своё возвращение в ТКГ ростом внутренних противоречий внутри Украины и желанием помочь стране в трудные времена.

«У меня есть возможность в той группе, которая создана в «нормандском формате», сделать свой вклад. Если там мы принимаем решения, они должны быть в какой-то мере согласованы, они также должны выполняться в Украине. Я не могу работать в качестве свадебного генерала. Сегодня я понимаю, что есть возможность работать над решением тех проблем, которые сегодня есть в Украине», — сказал Кучма.

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