Кучма заявил, что в Контактной группе он будет работать на благо Украины

Киев, , 18:06 — REGNUM Бывший президент Украины Леонид Кучма после того, как новый президент Украины Владимир Зеленский снова назначил его на должность главы трехсторонней контактной группы по Донбассу, заявил, что если при предыдущем президенте Украины Петре Порошенко он работал в качестве «свадебного генерала», то теперь он будет работать «на благо стран». Об этом он заявил сегодня, 3 июня, на брифинге в администрации президента Украины в Киеве.

«Я в своей жизни привык принимать решения, привык выполнять их и отвечать за них. Сегодняшняя встреча у президента показывает, что у меня есть такая возможность внести вклад в группу, созданную в нормандском формате», — сказал Кучма.

Он подчеркнул, что принимаемые в трехсторонней контактной группе решения должны выполнятся, так как это идёт на благо Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в работе контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе принимают участие представители России, Украины, ОБСЕ и народных республик Донбасса. Однако практически все, что так или иначе согласовывалось контактной группой, никогда не выполнялось украинской стороной.

В Москве скептически восприняли возвращение Кучмы на данную должность (ранее он уже представлял Украину в контактной группе) и не ждут каких-то «прорывов» в работе.