Президент Эстонии против восстановления полномочий РФ в ПАСЕ

Таллин, , 18:05 — REGNUM Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что в отношениях с Россией необходимо «стратегическое терпение и уважение своих ценностей», передает национальный новостной вещатель err.ee.

Эстонский президент считает, что страны в отношениях с Москвой не должны идти на уступки и восстанавливать полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

«Нам нужно стратегическое терпение. Это ситуация, когда сталкиваются интересы и ценности. Небольшой стране легко в этой ситуации сделать свой выбор — мы можем быть всегда и только на стороне ценностей. Интересы могут меняться, но компас ценностей меняться не может», — заявила Кальюлайд.

По мнению эстонского президента, тупиковая ситуация в ПАСЕ не может быть решена путем политических компромиссов и голосования в залах. Все существующие проблемы, считает Кальюлайд, могут быть решены только с «изменением поведения России на Украине и в Грузии».

«Оно (решение) может прийти тогда, когда начнёт действовать международное право. И тогда мы сможем обсудить, как результаты этих шагов могут быть связаны с ПАСЕ и другими органами, относящимися к системе Конвенции Совета Европы», — заявила эстонский лидер.

Кальюлайд также подчеркнула, что возвращение делегации РФ будет «противоречить делу защиты Украины от российской агрессии», и «защите российских граждан в ЕСПЧ от произвола российской государственной власти».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля 2019 году в Москве прошла встреча российского лидера Владимира Путина и президента Эстонии Керсти Кальюлайд, за которую ее раскритиковали как внутри страны, так и политики из других прибалтийских республик.

Президент Эстонии высоко оценила свой визит в Москву назвала встречу с Путиным «очень хорошей», отметив, что «в особо трудные моменты» ее участники «проявляли взаимное уважение».

По словам президента Эстонии, в ходе их встречи обсуждались двусторонние вопросы, ситуация на Украине, международные вопросы, тема санкций и «Северного потока». Кальюлайд пригласила Путина на конгресс финно-угорских народов, встреча которого пройдет в 2020 году.

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По данным пресс-службы Кремля, одной из главных тем встречи было положение русскоязычного меньшинства в Эстонии и в других странах Прибалтики. Также Путин обсудил с Кальюлайд политику блока НАТО и опасения стран Прибалтики по безопасности.

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