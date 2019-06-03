Вашингтон, , 18:05 — REGNUM Компания Lockheed Martin выпустила пресс-релиз под названием «F-35 в Европе: легендарное прошлое, и светлое будущее». В нем кратко расписано участие европейских стран в создании данного истребителя пятого поколения.

По мнению компании, к 2030 году в Европе будет размещено более 500 истребителей F-35. По всей Европе будут склады технического обслуживания, ремонта, капитального ремонта и обновления, которые обеспечат глобальную готовность и доступность F-35. Семь европейских стран участвуют в программе создания и производства этой боевой машины. На страны Европы приходится 25 процентов комплектующих для истребителя.

На днях портал Business Insider опубликовал список из пяти наихудших образцов вооружения США. На первом месте в этом списке стоит программа по производству истребителя пятого поколения F-35. Ее стоимость уже достигла 1,2 триллиона долларов. При этом до сих пор не решено большое количество проблем, связанных с надежностью и боеготовностью данного истребителя.

В отношении роли компании Lockheed Martin в управлении флотом F-35 следует понимать следующее: только Lockheed Martin контролирует программное обеспечение ALIS и его серверы, без которых F-35 во всем мире не могут работать. Любой истребитель в любой точке земного шара может быть выключен щелчком компьютерной мыши. ИА REGNUM ранее сообщало об этом.