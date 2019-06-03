Пентагон изложил свою Индо-Тихоокеанскую стратегию

Вашингтон, , 17:54 — REGNUM Министерство обороны США подготовило доклад, посвященный Индо-Тихоокеанской стратегии. В публичном доступе документ появился утром 1 июня на сайте Пентагона. Ряд ключевых положений доклада озвучил и.о. министра обороны США Патрик Шанахан на недавней 18-й международной конференции по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Шангри-Ла Диалог» в Сингапуре.

Кстати, на этой же конференции выступал и министр обороны Китая Вэй Фэнхе, который сказал, что последствия любого столкновения между Китаем и США будут ужасными для всего мира.

Доклад, упомянутый выше, является первым докладом МО США на эту тему. В нем описана всеобъемлющая роль министерства обороны США в рамках общегосударственной стратегии для Индо-Тихоокеанского региона. В качестве имплементационного документа доклад дает ясность в отношении стратегии национальной обороны США применительно к региону и подчеркивает роль союзников и партнеров в реализации общего видения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

В документе подробно излагается неизменная приверженность Пентагона «делу обеспечения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона». Реализация этого видения сформулирована в контексте готовности, партнерства и поощрения развития связей в регионе.

Тезис «обеспечение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» конкретно указывает на КНР. США хотели бы видеть остров Тайвань политически независимым от материкового Китая. Соединенные Штаты также хотели бы иметь свободный доступ в ряд районов Южно-Китайского моря, которые Китай считает своими внутренними водами. За этими задачами среднего уровня стоит глобальная задача США — контролировать торговые пути из Китая и в Китай.