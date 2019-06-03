Зеленский не сможет решить проблему Донбасса без помощи России — эксперт

Киев, , 17:53 — REGNUM Украинская делегация в трехсторонней контактной группе (Россия-Украина-ОБСЕ) по мирному урегулированию конфликта на Донбассе будет обновлена другими представителями команды президента Владимира Зеленского. Об этом 3 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Светлана Кушнир, комментируя назначение второго президента Украины Леонида Кучмы на пост главы украинской делегации в ТКГ.

«Приверженность Леонида Даниловича новоизбранному президенту была обозначена ещё накануне первого и второго тура голосования. Было ясным, что он примет это предложение. Много зависит от того, какие задачи он ставит перед собой, что он сможет сделать на данном этапе, каким образом он хочет сдвинуть переговорный процесс? Потом в эту группу будут введены другие представители команды Зеленского», — прогнозирует Кушнир.

При это она считает, что Кремль довольно жестко реагирует на любые заявления президента Владимира Зеленского.

«На самом деле мир на Донбассе зависит не только от одного решения Зеленского или от представительства украинской делегации в минской контактной группе, но и от того, каким образом на это будут влиять россияне… Очень хочется верить, что команда Зеленского сдвинет с мертвой точки и обмен нашими пленными, и возврат наших территорий. Но давайте не забывать, каким образом реагирует российская сторона. На любое заявление президента Зеленского в Украине пресс-секретарь Путина Песков почти сразу довольно жестко реагирует. Они почти все время подталкивают команду нового президента к принятию позиции Российской Федерации. Сам Зеленский сказал, что Украина не пойдет на условия России и будет отстаивать свою позицию», — добавила Кушнир.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня президент Зеленский заявил о намерении Киева активизировать работу нормандского и минского формата переговоров по Донбассу.

«У нашей совместной группы есть конкретные предложения. У нас нет много лет для прекращения войны и на продолжение Минска. Я хочу, чтобы все эти предложения были объединены с понятными терминами исполнения того или иного пункта», — добавил Зеленский.

При это он заверил, что Киев не собирается «торговать территорий и суверенитетом Украины».

«У нас действительно есть очень конкретные предложения, новые решения, но никто территорией и суверенитетом Украины торговать не собирается», — сказал Зеленский.

Напомним, 5 июня в Минске запланировано очередное заседание трехсторонней контактной группы (Россия-Украина-ОБСЕ) по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Сегодня, 3 июля, Зеленский восстановил второго президента Украины Леонида Кучму в должности главы украинской делегации в ТКГ.