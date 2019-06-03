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«Плохое начало для всех»: Конституционный суд Украины просят пошевеливаться

Политика

Суд может отменить указ Зеленского, считают в Раде

Киев, 3 июня 2019, 17:50 — REGNUM  Конституционный суд Украины должен ускорить рассмотрения вопроса о признании неконституционным указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента нынешнего созыва.

Об этом сегодня, 3 июня, заявил руководитель фракции «Народный фронт» Максим Бурбак, передает корреспондент ИА REGNUM.

Политик напомнил, что 24 мая депутаты «Народного фронта» подали в Конституционный суд Украины представление за подписью 62 человек о признании неконституционным указа президента. Конституционный суд уже официально открыл производство, однако конкретные даты принятия решения на сегодня не озвучены.

«Мы считаем, что юридических оснований для роспуска парламента нет. о неконституционности роспуска Верховной рады. Мы обращаемся в Конституционный Суд вынести решение о ускоренную процедуру рассмотрения этого вопроса. Должны получить законный вывод от КС до 21 июля», — сказал Бурбак.

Он подчеркнул, что политическая сила «НФ» лидерами которой являются Арсений Яценюк, Арсен Аваков и Александр Турчинов, будет всеми правовыми способами доказывать, что роспуск парламента не имеет законных оснований.

«Президент начинает свою работу с нарушения Конституции. И это плохое начало для всех, для страны», — резюмировал руководитель фракции.

ИА REGNUM напоминает, что ранее глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук заявила, что законодательных оснований для того, чтобы остановить уже начавшийся избирательный процесс, нет. Проблемы с проведением выборов 21 июля могут быть лишь технического характера — в частности, в ЦИК заявляли, что не успевают напечатать избирательные бюллетени.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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