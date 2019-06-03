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«ЕР» приостановила членство экс-губернатора Ивановской области Конькова

Политика

После возбуждения уголовного дела

«ЕР» приостановила членство экс-губернатора Ивановской области Конькова
Иллюстрация: Ivanovoobl.ru
Павел Коньков

Иваново, 3 июня 2019, 17:34 — REGNUM  Членство бывшего губернатора Ивановской области, депутата Ивановской областной думы Павла Конькова в «Единой России» приостановлено. Решение 3 июня принято на заседании президиума Ивановского регионального политсовета партии «Единая Россия», сообщили в пресс-службе регионального отделения.

«В соответствии с Уставом партии президиум Ивановского регионального политического совета в понедельник, 3 июня, решил приостановить членство в партии «Единая Россия» Павла Алексеевича Конькова до результатов рассмотрения уголовного дела», — говорится в сообщении.

Как напоминает ИА REGNUM, о задержании Конькова стало известно 1 июня. По версии следствия, Коньков, а также управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин совершили хищение бюджетных денежных средств путем их перечисления на счета организаций, входящих в группу компаний «ПРОДО». Сумма похищенного составила около 700 млн рублей.

Сегодня, 3 июня, Следственный комитет сообщил о направлении ходатайства в суд об аресте Конькова.

Читайте ранее в этом сюжете: СК просит арестовать экс-губернатора Ивановской области

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