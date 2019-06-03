В Чечне обнаружили 300 взрывоопасных предметов

Грозный, , 17:23 — REGNUM В Чечне за два месяца поисковых работ было обследовано более 250 гектаров территории на наличие взрывоопасных предметов. Саперы обнаружили за этот период свыше 300 неразорвавшихся снарядов и мин, сообщили ИА REGNUM 3 июня в пресс-службе Южного военного округа.

Работы по очистке проводились на территории Ачхой-Мартановского района Чечни инженерным подразделением округа. Всего к ним было привлечено более 140 специалистов инженерных войск. Все они прошли обучение в учебном центре инженерных войск Вооруженных Сил РФ в Нахабино (Московская область).

До конца ноября 2019 года саперам предстоит обследовать более 1000 гектаров экономически важных объектов и сельскохозяйственных угодий в Чечне и около 15 гектаров горной территории Ингушетии.

Как сообщало ИА REGNUM, работы по разминированию этих двух северокавказских республик начали проводить с 2012 года. За это время было обнаружено и обезврежено более 35 тысяч взрывоопасных предметов: более 33 тыс. в Чечне и свыше 550 — в Ингушетии.

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