Зеленский призвал Кернеса провести слушания по памятнику Жукову

Харьков, Украина, , 17:23 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский призвал мэра Харькова Геннадия Кернеса на общественных слушаниях решить конфликт вокруг памятника советскому полководцу Георгию Жукову и проспекта Жукову. Об этом 3 июня заявила на брифинге в Киеве пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

«Существует закон Украины, там есть правовая коллизия. Она должна решаться исключительно территориальной общиной. Сейчас мэр Харькова должен взять на себя ответственность, как главный арбитр в этой ситуации, а не ставать ни на одну из сторон… Владимир Зеленский призывает власти Харькова разобраться с правовой коллизией, поскольку тут должны идти обсуждения с общественностью. Должно быть принято решение, которое станет наиболее приемлемым для любой из сторон», — сказала Мендель.

Кроме того, она расценила комментарии российской стороны относительно сноса памятника Жукову в Харькове как вмешательство Кремля во внутренние дела Украины.

«Мы слышали, что Российская Федерация начала комментировать эту ситуацию по сносу памятника. Владимир Зеленский хочет подчеркнуть, что это показывает то, что Российская Федерация вмешивается во внутренние дела суверенного государства и призывает больше этого не делать», — добавила Мендель.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня в Харькове на проспекте Григоренко молодчики снесли бюст Жукову. В свою очередь, мэр Харькова Кернес пообещал восстановить бюст военачальнику Жукову.

«Ничего, восстановим. В ближайшее время. Народный депутат Виталий Хомутынник уже пообещал выделить на это деньги из своего фонда «Возрождение». Но вообще этому пора уже положить конец. Гвозди они умеют вбивать только в памятники, чтоб за эти гвозди зацепить веревку. Но в стране немало людей, умеющих созидать», — отметил Кернес.

Напомним, 2 июня представитель МИД России Мария Захарова призвала президента Украины Зеленского осудить снос памятника маршалу СССР Жукову.