Зеленский о Донбассе: «Никто суверенитетом Украины торговать не собирается»

Киев, , 17:18 — REGNUM Украина намерена активизировать минский процесс и «нормандский формат» переговоров с Кремлем для решения конфликта на Донбассе. Об этом 3 июня заявил на брифинге в Киеве президент Украины Владимир Зеленский.

«Как вы знаете, я встречался с нашими партнерами из США, с партнерами из Франции, Германии, другими партнерами стран Евросоюза. Мы обсуждали очень важный вопрос для каждого из нас, для каждого украинца это — прекращение войны на Донбассе. У нас есть общая позиция: возобновление наших переговоров по вопросу Донбасса в «нормандском формате» и разблокирование минского процесса», — сказал Зеленский.

При это он заверил, что Киев не собирается «торговать территорий и суверенитетом Украины».

«У нас действительно есть очень конкретные предложения, новые решения, но никто территорией и суверенитетом Украины торговать не собирается», — сказал Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня в Минске запланировано очередное заседание трехсторонней контактной группы (Россия-Украина-ОБСЕ) по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Сегодня, 3 июля, президент Зеленский восстановил второго президента Украины Леонида Кучму в должности главы украинской делегации в ТКГ. Ранее эту должность занимал бывший премьер-министр, экс-глава службы безопасности и экс-министр обороны Украины Евгений Марчук.