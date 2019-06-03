Антимайдан: США потратят на пропаганду в РФ более двух миллиардов рублей

Вашингтон, , 17:10 — REGNUM В текущем году США потратят на пропаганду в России более двух миллиардов рублей, сообщает сетевое издание «Антимайдан». И речь при этом идет лишь о традиционных рупорах Вашингтона: «Голосе Америки», «Радио Свобода» и «Настоящем времени». При этом выплаты, которые обеспечивает Американское агентство по глобальным медиа, будут значительно выше, чем планировалось ранее. «Голос Америки» получит 9,08 млн долларов (почти 600 млн рублей) вместо 6,85 млн, «Настоящее время» — 12,44 млн долларов (более 800 млн рублей) вместо требуемых 5,3 млн, а «Радио Свобода» —-10,5 млн долларов (868 млн рублей) вместо 8,4 млн.

Журналисты предполагают, что так называемые расследования блогера Алексея Навального финансируются из того же источника.

Например, как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле стало известно, что накануне выходов очередных «разоблачительных фильмов» ФБК на биткойн-кошельки блогера поступали крупные суммы денег. В целом Навальный получил за размещение компромата более 62 млн рублей от неизвестных спонсоров.

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Американское агентство по глобальным медиа — приемник Совета управляющих по вопросам вещания (BBG). Как сообщается на его сайте, цель его состоит в том, чтобы «поставлять достоверные новости и информацию стратегически значимым аудиториям зарубежных стран… и служить надежным источником новостей и наглядным примером свободной профессиональной прессы для стран, не имеющих независимых средств массовой информации».