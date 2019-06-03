Прокуратура Италии расследует утечку из министерства финансов

Рим, , 17:05 — REGNUM Прокуратура Рима начала проверку утечки информации из национального министерства экономики и финансов, передает Mediaset в понедельник, 3 июня.

В СМИ попал отправленный 31 мая текст ответа министра Джованни Триа на письмо из Еврокомиссии.

Еврокомиссары не уверены, что правительство Италии соблюдает все ограничения ЕС и не наращивает дефицит бюджета, они попросили у правительства Италии некоторые разъяснения.

В ответе Триа предположение о совершении нарушений отвергнуто.

Ранее высказывалось предположение, что евробюрократы констатируют несоблюдение Италией бюджетных норм ЕС и оштрафуют ее на 3,5 млрд евро, при этом вице-премьер и лидер победившей на выборах в Европарламент в Италии «Лиги» Маттео Сальвини дал понять, что правительство не будет платить такую сумму.