Понедельник, 3 Июня 2019 года
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Прокуратура Италии расследует утечку из министерства финансов

Политика

В СМИ попал ответ министра на вопросы Еврокомиссии

Рим, 3 июня 2019, 17:05 — REGNUM  Прокуратура Рима начала проверку утечки информации из национального министерства экономики и финансов, передает Mediaset в понедельник, 3 июня.

В СМИ попал отправленный 31 мая текст ответа министра Джованни Триа на письмо из Еврокомиссии.

Еврокомиссары не уверены, что правительство Италии соблюдает все ограничения ЕС и не наращивает дефицит бюджета, они попросили у правительства Италии некоторые разъяснения.

В ответе Триа предположение о совершении нарушений отвергнуто.

Ранее высказывалось предположение, что евробюрократы констатируют несоблюдение Италией бюджетных норм ЕС и оштрафуют ее на 3,5 млрд евро, при этом вице-премьер и лидер победившей на выборах в Европарламент в Италии «Лиги» Маттео Сальвини дал понять, что правительство не будет платить такую сумму.

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Экономика Италии
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