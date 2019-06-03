При Зеленском Украина не будет выполнять Минские соглашения – политолог

Москва, , 17:03 — REGNUM Включение бывшего президента Украины Леонида Кучмы представителем Украины в Трёхстороннюю контактную группу на переговорах в Минске не отразится на ходе этих переговоров, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 3 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующее решение президента Украины Владимира Зеленского.

«На ходе переговоров это не отразится. На ходе переговоров может отразиться только одно — прекращение военной помощи США Украине, — сказал Мухин. — А если поменять одного на другого, то, к сожалению, ничего не изменится в позиции Киева, который продолжает весьма своеобразно толковать Минские соглашения и, судя по всему, не собирается их выполнять при президенте Зеленском. Дело в том, что Зеленский имитирует активность, которая даёт ему преимущества и позиции при переговорах. Если бы он оставил всё без изменения, то, стало быть, понятно, что он скован обязательствами, которые перед США имеет Порошенко».

Зеленский, по мнению Мухина, пытается продемонстрировать, что он готов к переговорам, и поэтому меняет людей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, представителем Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) на переговорах в Минске будет бывший президент страны Леонид Кучма. Об этом заявили экс-президент Кучма и действующий глава Украины Владимир Зеленский на общем брифинге в Киеве. Первое заседание группы с участием Кучмы состоится 5 июня.

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