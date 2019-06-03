Сирийская армия штурмует горную крепость боевиков в Латакии

Дамаск, , 16:32 — REGNUM Сирийская арабская армия сегодня утром, 3 июня, предприняла новую атаку на стратегический город Кабани на вершине горы. Атака пришлась на южный фланг этого оплота джихадистов на северо-востоке провинции Латакия. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Наступление сирийских военных идет при мощной поддержке с воздуха. Его ведут части 4-й танковой дивизии на юго-восточную ось Кабани. Город защищают террористы из группировок «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Исламской партии Туркестана (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Военный источник издания сообщает, что в настоящий момент сирийская армия занимается прощупыванием оборонительных рубежей джихадистов, чтобы найти место в обороне для будущего наступления на город. Ранее Сирийская арабская армия неоднократно пыталась взять Кабани, но боевики отбили все атаки.

Российские ВКС начали «обрабатывать» этот город с вечера 2 июня, нанеся множество ударов с воздуха. Сирийская арабская армия в свою очередь наносила по позициям джихадистов ракетно-артиллерийские удары.

Ранее Исламская партия Туркестана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выпустила видеоролик, где обещала превратить для России контртеррористическую операцию в Сирии в войну в Афганистане, которую вел СССР. ИА REGNUM сообщало об этом.

Именно из гор Латакии, по информации российских военных, предпринимаются атаки нашей авиабазы Хмеймим с помощью вооруженных дронов.