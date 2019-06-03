Во Владикавказе впервые пройдет международный форум «Армия-2019»

Владикавказ, , 16:27 — REGNUM В Северной Осетии в конце июня состоится международный военно-технический форум «Армия-2019». В столице республики Владикавказе он будет проходить впервые с 28 по 30 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южного военного округа.

В ходе мероприятия состоится показ вооружения и военной техники 58-й общевойсковой армии ЮВО и силовых ведомств республики. Впервые будут представлены вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор» и Ка-52 «Аллигатор» 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

Среди мероприятий форума реконструкция событий времен войны в Афганистане. На полигоне Шалхи в районе поселка Спутник будет разыгран бой с участием бронетехники и авиации. Будут задействованы танки Т-72Б, бронетранспортеры и боевые машины пехоты, а также ударные вертолеты Ми-24.

«Демонстрационная программа форума традиционно станет зрелищным событием и продемонстрирует мощь российского вооружения, военной и специальной техники», — отметили в пресс-службе округа.

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Как сообщало ИА REGNUM, V международный военно-технический форум «Армия» проходил в подмосковном парке «Патриот», а также на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка в августе 2018 года. В мероприятии приняли участие свыше 1000 российских и иностранных предприятий и организаций.