У Зеленского обещают упростить процедуру импичмента президента

Киев, , 16:24 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает внесение изменений в Конституцию и принятие законов, которые позволят отзывать не только народных депутатов, но и президента. Об этом 3 июня заявил на брифинге в администрации президента Украины представитель главы украинского государства в парламенте Руслан Стефанчук.

Кроме того, он сообщил, что Зеленский настаивает на рассмотрении парламентом трех важных законопроектов, касающихся импичмента президента, выборов парламента и снятия неприкосновенности с депутатов.

«Мы готовы менять ту процедуру, которая прописана в Конституции Украины, но это продолжительная процедура, которая займет от 1,5 до 2 лет. Так предусмотрено в Конституции Украины. Мы готовы с новым составом Верховной рады делать честные и прозрачные правила отзыва всех, независимо от того, кто это: президент, депутат или кто-то ещё. Народ имеет право не только на избрание власти, но и на смену власти. Это чрезвычайно важно», — напомнил Стефанчук.

По его словам, президентский законопроект об импичменте позволяет снять с президента «шелуху неприкосновенности» и привлечь его к криминальной ответственности.

«Импичмент — это конституционно-правовая процедура. Это прописано в ст.1 нашего проекта. Она позволяет снять с президента шелуху неприкосновенности. А дальше включаются все правовые процедуры привлечения личности, которая находится на посту президента, к криминальной ответственности. Мы должны разделять: первый блок — конституционное снятие иммунитета, а дальше включается Уголовно-процессуальный кодекс, который регламентирует эти процедуры», — рассказал Стефанчук.

Он сообщил, что процедура импичмента президента будет упрощена.

«Мы готовы упростить процедуру импичмента. Этот законопроект написан в рамках, которые предусматривает Конституция Украины. Мы настроены, чтобы и процедура импичмента президента, и процедура отзыва народного депутата… были четкими и понятными в Украине. Это первый шаг, который пообещал президент Зеленский», — сказал Стефанчук.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая на сайте парламента опубликован текст президентского законопроекта № 10 340 «Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)». Также на сайте парламента появился текст законопроекта «О специальной временной следственной комиссии Верховной рады Украины для проведения расследования совершения президентом государственной измены или другого преступления».