«Ситуация выглядит критически»: Зачем Зеленский вернул в переговоры Кучму?

Киев, , 16:20 — REGNUM Украинские эксперты сегодня, 3 июня, обсуждают возвращение бывшего президента страны Леонида Кучмы в состав переговорной контактной группы в Минске по урегулированию конфликта в Донбассе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Политический эксперт Дмитрий Марунич, в частности, удивляется ажиотажу от возвращения Кучмы в переговорную группу в Минске.

«Он оттуда сам ушел в свое время, никто его не выгонял. Никакого саботажа линии партии и правительства не чинил переговорщик Кучма, все в пределах евроатлантической солидарности. И что нового Кучма предложит в Минске? Можно не напрягаться с поиском ответа», — комментирует эксперт.

Политолог Сергей Толстов в комментарии «ГолосUA» заявил, что возвращение Кучмы в контактную группу говорит о том, что других кандидатов у Зеленского попросту нет.

«Очевидно, что ситуация на сегодняшний день выглядит критически, так как нет других людей способных играть роль в переговорном процессе», — сказал эксперт.

Он напомнил, что при президентстве Порошенко по сути Кучма был выставлен, как виновник подписания минских соглашений.

«При Порошенко положении Кучмы было двойственным и сомнительным. Порошенко рассматривал минские соглашения, как служебную необходимость, а не как инструмент урегулирования конфликта на Донбассе. В окружении Порошенко относились к минским соглашениям, как пустой бумажке — Украине не должна их выполнять. В итоге Кучма был выставлен, как виновник их подписания», — резюмировал Толстов.

Политолог Олеся Яхно считает, что в лучшем случае при Владимире Зеленском все будет так, как есть, только публике теперь все будет преподноситься без «зрад».

«Одобряю возврат Леонида Кучмы в Минскую группу. Считаю, что, как и Евгений Марчук, так и другие люди, которые участвовали в переговорном процессе, — одни из наиболее опытных. А критика Петра Порошенко в части внешней политики и разговоры о необходимости обновления формата во время выборов оказались обычной предвыборной риторикой», — отмечает эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что по заявлениям администрации Зеленского, следующее заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе запланировано на 5 июня.

Сам Кучма, комментируя причины своего возвращения в минский переговорный процесс, заявил, что попросту «не мог не согласиться с этим предложением в такое время».

«Украина переживает не лучшие времена в своей истории. Я привык в своей жизни принимать решения, выполнять их и отвечать за них», — добавил Кучма в комментарии журналистам.

Напомним, что бывший президент Украины покинул пост переговорщика в сентябре 2018 года, сославшись на состояние здоровья.