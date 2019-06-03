В Донбассе партия Зеленского догоняет «Оппозиционную платформу» — опрос

Киев, , 16:17 — REGNUM На подконтрольной Украине части Донбасса рейтинг партии «Слуга народа» составляет 35%, что всего на 7% меньше рейтинга «Оппозиционной платформы — за жизнь». Об этом 3 июня в Киеве в ходе презентации результатов соцопроса заявила председатель правления Украинского института социальных исследований имени Яременко Ольга Балакирева.

Она сообщила, что партия «Слуга народа» является лидером во всех регионах страны.

«На востоке этот показатель составляет почти 52%, на юге почти 48%, в центре почти 46%, в западном регионе 37,5% и на Донбассе почти 35%. Если посмотреть на региональные особенности поддержки «Оппозиционной платформы — за жизнь», то есть один регион, в котором партия не преодолевает 5-процнтнй барьер — западный регион. Там уровень поддержки составляет только 2%. В остальных регионах 5-процентный барьер преодолевается, но на Донбассе 42% поддерживает эту политическую силу… В восточном регионе — 18%, в южном — почти 12%, в центральном более 5%», — сказала Балакирева.

По её словам, партию «Европейская солидарность» Петра Порошенко поддерживают преимущественно на юге и западе Украины.

«Также мы видим региональные особенности Блока Петра Порошенко, теперь уже «Европейская солидарность». Мы видим более высокий уровень поддержки на юге, очень высокий на западе — 15%, в центральном почти 10%. На Донбассе эта партия не преодолевает 5-процентный барьер, показатель — два с небольшим процента», — рассказала Балакирева.

Кроме того, социолог отметила, что партия «Батькивщина» Юлии Тимошенко не преодолевает 5-процентнй барьер на востоке и, в частности, на Донбассе.

Роллинговое исследование электоральных предпочтений граждан Украины проведено в период с 15 по 31 мая. Всего опрошено 2100 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Балакирева заявила, что на досрочных выборах в Верховную раду Украины 5-процентный барьер уверенно преодолевают четыре политические силы («Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность» Петра Порошенко, объединение «Батькивщина» Юлии Тимошенко).

«На сегодняшний день только четыре политические силы уверенно преодолевают 5-процентный барьер, это — партия «Слуга народа», которая имеет 40,9%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 11,01%, «Европейская солидарность» Порошенко — 10,5%, объединение «Батькивщина» Тимошенко — 9,3%», — сказала Балакирева.

По её словам, партия «Сила и честь» экс-главы Службы безопасности Украины Игоря Смешко и партия «Гражданская позиция» экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко фактически «приближаются к 5-процентному барьеру».