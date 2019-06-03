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Госдуме предложили ужесточить требования к автобусным перевозкам

Политика

Создается единый реестр перевозчиков

Госдуме предложили ужесточить требования к автобусным перевозкам
Строев Владимир Фролович. Автобус

Москва, 3 июня 2019, 16:17 — REGNUM  Законопроект, направленный на регулирования автобусных перевозок, внесло в Госдуму заксобрания Башкирии и депутат Павел Качкаев («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 3 июня.

Предлагается поменять порядок выдачи карты маршрута регулярных перевозок (КМРП), при отсутствии которой транспортные средства лишаются законных оснований выходить на маршрут. Предполагается прописать обязательное внесение в бланк КМРП сведений о государственном регистрационном номере транспортного средства.

Авторы не скрывают: мера в перспективе позволит сформировать единый реестр автотранспортных средств, задействованных в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров на конкретных городских маршрутах.

Делается это для эффективного выявления и последующего привлечения недобросовестных перевозчиков к административной ответственности, в том числе в ходе фото-, видеофиксации за выезд на выделенную полосу движения общественного транспорта, отмечают авторы.

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Региональные пассажирские авиаперевозки
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