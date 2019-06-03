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Глава IPA о геологоразведочных работах в Индонезии: «Были минимальными»

Политика

Глава индонезийской нефтяной ассоциации выразил намерение поощрять разведку месторождений нефти и газа в стране

Джакарта, 3 июня 2019, 16:06 — REGNUM  Председатель индонезийской нефтяной ассоциации (IPA) Тумбур Парлиндунган выразил намерение поощрять деятельность по разведке месторождений нефти и газа в Индонезии, учитывая, что регион Юго-Восточной Азии богат нефтяными ресурсами, сообщает Antaranews.

«К сожалению, за последние 15 лет геологоразведочные работы в Индонезии были минимальными», — говорится в пресс-релизе Тумбура Парлиндунгана.

По его словам, ситуация может быть исправлена путем восстановления интереса глобальных инвесторов в области нефти и газа к геологоразведочным работам в Индонезии.

Согласно генеральному плану развития национальной энергетики, целевой показатель использования ископаемого топлива в 2025 году достигнет 47%, а в 2050 году — 43,5%. Исходя из плана, национальная добыча нефти прогнозируется на уровне 567 тыс. баррелей нефти в сутки к 2025 году и 698 тыс. баррелей в сутки в 2050 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее испанская нефтегазовая компания Repsol и государственная нефтегазовая компания Малайзии Petronas открыли в индонезийской провинции Южная Суматра крупнейшее месторождение природного газа.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии открыли крупнейшее месторождение природного газа

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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