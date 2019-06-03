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Акты насилия в Судане должны быть прекращены — МИД Германии

Политика

Погибли 12 человек

Берлин, 3 июня 2019, 16:00 — REGNUM  Заместитель представителя министерства иностранных дел Германии Кристофер Бургер выступил против столкновений военных и манифестантов в Судане. Об этом дипломат сообщил 3 июня на пресс-конференции в Берлине.

«Этому насилию не может быть никакого оправдания, и оно должно быть немедленно прекращено», — подчеркнул Бургер.

Заместитель представителя внешнеполитического ведомства Германии также отметил, что столкновения ставят под угроз «демократический транзит» власти в Судане.

Как передавало ИА REGNUM, 3 июня в Судане начались столкновения вооруженных сил страны, в результате кровопролития погибли по меньшей мере 12 человек.

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