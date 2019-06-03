В ЕС ждут от России выполнения требований трибунала ООН

Москва, , 15:52 — REGNUM В Евросоюзе от России ожидают незамедлительного освобождения задержанных в Керченском проливе украинских моряков во исполнение требований международного трибунала ООН. Об этом сообщил 3 июня представитель европейских структур.

Он отметил, что для международного порядка, основанного на нормах, основополагающее значение имеет уважение решений международных судов. Согласно постановлению суда, Россия должна освободить 24 украинских военнослужащих и вернуть Киеву задержанные корабли.

«Мы ожидаем, что Россия незамедлительно выполнит решение», — сказал европейский чиновник РИА Новости.

Кроме того, обеим сторонам необходимо воздерживаться от любых действий, которые могли бы обострить или продлить спор, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая международный трибунал по морскому праву вынес решение в пользу Киева о происшествии в ноябре 2018 года в Керченском проливе. Тогда российские пограничники задержали три украинских корабля и их экипажи за вторжение в российские воды. Москва считает инцидент провокацией.

Читайте также: Решение трибунала ООН по морякам может быть «медвежьей услугой» для Киева

Читайте ранее в этом сюжете: Климкин будет давить на РФ через национальные морские администрации