Белорусские националисты продвигают свой аналог «карты поляка»

Минск, , 15:42 — REGNUM Власти Белоруссии рассматривают предложения международной общественной организации «Объединение белорусов мира «Отечество» (МГА «ЗБС «Бацькаўшчына») о введении «удостоверения соотечественника» и других мер, затрагивающих широкий спектр общественных отношений. Об этом националистическая организация проинформировала сегодня, 3 июня, в специальном заявлении.

Предложения на 13 страницах организация направила в марте «по просьбе Национального центра законодательства и правовых исследований Белоруссии», сказано в заявлении. Среди них — предложение разработать «удостоверение соотечественника» («белоруса зарубежья»), являющееся аналогом выдаваемой властями Польши «карты поляка» и ранее фигурировавшее в прессе как «карта белоруса».

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МОО «ОБМ «Отечество» предлагало также внести изменения и дополнения в законы «О белорусах зарубежья», «О средствах массовой информации», «О гражданстве», а также в устав Национальной академии наук и кодексы Республики Беларусь «О культуре» и «Об образовании». Предлагалось наделить «белорусов зарубежья» различными льготами (например, возможностью взять льготный кредит), предоставить им преференции в различных сферах (в частности, в издательской).

НЦЗПИ Белоруссии прислал ответ общественной организации, в котором сказано о целесообразности дополнительно изучить мнения компетентных органов относительно возможности введения удостоверения белоруса зарубежья. Предложения рассматривались с участием «23-х государственных органов и иных организаций».

«Что касается перспектив введения в обиход удостоверения «белоруса зарубежья», документа, который мог бы, к примеру, разрешать держателю пользоваться правом безвизового въезда в Белоруссию, упрощенной процедурой регистрации, получать льготный кредит для оплаты высшего образования и т.п. Национальный центр законодательства и правовых исследований считает целесообразным дополнительно изучить мнения компетентных органов относительно возможности введения такого документа. Это связано с позицией Конституционного Суда Республики Беларусь в отношении закона Республики Польша «О Карте поляка». Согласно ей представление льгот и привилегий иностранным гражданам — владельцам «карты поляка» противоречит положениям ряда международных договоров и общепризнанным принципам международного права», — разъяснила общественная организация.

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Напомним, ранее МИД Белоруссии, Аппарат уполномоченного по делам религий и национальностей, а также другие белорусские госструктуры рассматривали возможность введения «карты белоруса». Её планировалось создать и выдавать по аналогии с «картой поляка», которой официальный Минск изначально был весьма недоволен. Впоследствии от идеи «карты белоруса» власти Белоруссии отказались.

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Российская общественность также предлагала ввести «карту русского» или иное удостоверение принадлежности к российским соотечественникам — эта идея также не была реализована. Представители диаспор народов РФ за рубежом используют удостоверения своих общественных организаций, не подразумевающих никаких льгот — в отличие от «карты поляка».

Также напомним, что МОО «ОБМ «Отечество» (МГА «ЗБС «Бацькаўшчына») открыто ориентируется на русофобские националистические эмигрантские секты. В 90-е годы представители организации активно занимались ревизионизмом, позиционируя пособников немецких оккупантов из числа местных националистов как деятелей культуры, науки и просвещения.

В 2017 году глава МИД Белоруссии Владимир Макей прибыл на VII «Съезд белорусов мира», организованный «Отечеством», призвав эмигрантов к сотрудничеству и сплочению вокруг официального Минска. Националисты откликнулись на призыв, однако по-прежнему ориентируются на действующую в США политическую секту «Совета Белорусской народной республики» («Раду БНР») и считают Александра Лукашенко «диктатором».

В 2018 году вопрос о «карте белоруса» был рассмотрен в Национальном собрании Белоруссии. в частности, им занимался бывший комсомольский лидер, ныне играющий роль системного националиста председатель постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Валерий Воронецкий. Параллельно его коллеги-«палаточницы» Елена Анисим (скандально известная пропагандой терроризма) и Анна Канопацкая продвигают на законодательном уровне в качестве «национальной» националистическую символику, использовавшуюся националистами — пособниками немецких оккупантов в годы Первой и Второй мировых войн, а во время «Перестройки» — русофобствующими в БССР национал-радикалами. Эту же символику использует «Объединение белорусов мира «Отечество» (МГА «ЗБС «Бацькаўшчына»).