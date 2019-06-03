Автор ролика о «захвате Буковины» оказался писателем-фантастом

Бухарест, 3 июня 2019, 15:40 — REGNUM Ролик о «присоединении» Буковины к Румынии создал румынский писатель-фантаст Дан Ионеску, сообщила 3 июня телерадиокомпания UA: Буковина.
Журналисты связались с создателем ролика и выяснили, что это видео — часть его книги, написанной в жанре альтернативной истории.
«Я поддерживают украинскую независимость и уважаю границы Украины», — рассказал он журналистам.
Писатель также написал в социальной сети Facebook главному военному прокурору Анатолию Матиосу.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в интернете был опубликован ролик об «аннексии» части Западной Украины Румынией. Главный военный прокурор Анатолий Матиос пообещал внести данные о ролике в Единый реестр досудебных расследований и провести совещание глав силовых ведомств по данному вопросу.
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