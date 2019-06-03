Понедельник, 3 Июня 2019 года
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Автор ролика о «захвате Буковины» оказался писателем-фантастом

Политика

В ролике речь идёт о событиях из его книги

Бухарест, 3 июня 2019, 15:40 — REGNUM  Ролик о «присоединении» Буковины к Румынии создал румынский писатель-фантаст Дан Ионеску, сообщила 3 июня телерадиокомпания UA: Буковина.

Журналисты связались с создателем ролика и выяснили, что это видео — часть его книги, написанной в жанре альтернативной истории.

«Я поддерживают украинскую независимость и уважаю границы Украины», — рассказал он журналистам.

Писатель также написал в социальной сети Facebook главному военному прокурору Анатолию Матиосу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в интернете был опубликован ролик об «аннексии» части Западной Украины Румынией. Главный военный прокурор Анатолий Матиос пообещал внести данные о ролике в Единый реестр досудебных расследований и провести совещание глав силовых ведомств по данному вопросу.

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Политическая жизнь Украины
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