Понедельник, 3 Июня 2019 года
15:38:22 МСК

Прибыл на вертолете: Елизавета II приняла Трампа в Букингемском дворце

Политика

Вечером 3 июня запланирован торжественный ужин

Лондон, 3 июня 2019, 15:38 — REGNUM  Встреча королевы Великобритании Елизаветы II и президента США Дональда Трампа состоялась в Букингемском дворце. Американский лидер прибыл на территорию дворца на своем вертолете, этот момент показал британский телеканал Sky News.

Президента США и его супругу Меланью встретил на лужайке у дворца принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой. Королева встретила Трампа у входа во дворец. Далее запланировано чаепитие, а вечером в Букингемском дворце состоится торжественный ужин.

Глава США проведет в Великобритании три дня. Начало его визита отметил артиллерийский салют из 41 орудия, затем оркестр британской Гренадерской гвардии исполнил американский гимн.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии визита Трампа министр иностранных дел Джереми Хант назвал Британию и Америку лучшими друзьями, которых только можно найти на планете, а мэр Лондона Садик Хан сравнил действия главы США со «зловещими методами» фашистов.

Читайте ранее в этом сюжете: Американский президент прибыл в Великобританию с визитом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить