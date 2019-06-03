Прибыл на вертолете: Елизавета II приняла Трампа в Букингемском дворце

Лондон, , 15:38 — REGNUM Встреча королевы Великобритании Елизаветы II и президента США Дональда Трампа состоялась в Букингемском дворце. Американский лидер прибыл на территорию дворца на своем вертолете, этот момент показал британский телеканал Sky News.

Президента США и его супругу Меланью встретил на лужайке у дворца принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой. Королева встретила Трампа у входа во дворец. Далее запланировано чаепитие, а вечером в Букингемском дворце состоится торжественный ужин.

Глава США проведет в Великобритании три дня. Начало его визита отметил артиллерийский салют из 41 орудия, затем оркестр британской Гренадерской гвардии исполнил американский гимн.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии визита Трампа министр иностранных дел Джереми Хант назвал Британию и Америку лучшими друзьями, которых только можно найти на планете, а мэр Лондона Садик Хан сравнил действия главы США со «зловещими методами» фашистов.

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