Песков отреагировал на призыв Трампа перестать бомбить Идлиб

Москва, , 15:26 — REGNUM Обстрелы со стороны террористов в Сирийской Арабской Республике являются неприемлемыми, поэтому принимаются меры для нейтрализации их позиций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призыв главы Белого дома Дональда Трампа, который американский лидер адресовал Сирии, Ирану и России, перестать наносить удары по сирийской провинции Идлиб.

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Официальный представитель Кремля отметил, что в этой провинции концентрация террористов и боевиков по-прежнему высока. Они наносят удары по гражданским объектам и предпринимают агрессивные вылазки в сторону российских военных объектов.

«Такая ситуация неприемлема», — заявил Песков.

Он отметил, что сейчас осуществляется взаимодействие России с турецкой стороной, «которая как раз и несёт ответственность за то, чтобы подобные вылазки не происходили из Идлиба».

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённый конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нём приняли участие различные террористические группировки. При помощи Воздушно-космических сил (ВКС) России правительству Сирии удалось очистить большинство районов страны от запрещённых группировок. Несмотря на это, зона «Идлиб» по-прежнему остаётся местом регулярных нарушений режима прекращения огня боевиками незаконных вооружённых формирований.

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Минобороны: Идлибская зона остаётся источником обстрелов и провокаций

2 июня президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter потребовал от России, Сирии и Ирана прекратить бомбардировки Идлиба и перестать «без разбора убивать многих невинных граждан».

Добавим, что ранее стало известно, что во время трёхсторонней встречи в Иерусалиме США и Израиль намерены предложить России сделку по Сирии: признать законность правления сирийского президента Башара Асада и снять санкции с сирийских властей в обмен на то, что Москва согласится на сдерживание влияния Тегерана в Арабской Республике.

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