Премьер-министр Италии Конте может уйти в отставку досрочно — СМИ

Рим, , 15:29 — REGNUM Беспартийный премьер-министр Италии Джузеппе Конте угрожает уйти в отставку, если партии-члены правящей коалиции не уладят внутренние споры, передает немецкий канал n-tv со ссылкой на итальянские средства массовой информации 3 июня.

По сообщению газеты Il Fatto Quotidiano, лидеры правящих партий «Лига» и «Движение 5 звезд» Маттео Сальвини и Луиджи ди Майо должны до конца этой недели принять решение о том, будут ли они продолжать совместную работу. Если партии не договорятся, Конте намерен подать в отставку и объявить досрочные выборы. На вечер 3 июня он назначил пресс-конференцию.

Газета La Repubblica со ссылкой на инсайдеров пишет, что Конте хочет призвать коалицию принять бюджетные правила Европейского союза и тем самым избежать дисциплинарных мер со стороны Европейской комиссии. Правительство, которое находится у власти с середины 2018 года, хочет ускорить экономический рост за счет снижения налогов и увеличения социальных расходов — таким образом, долги Италии перед ЕС возрастут.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая партия «Движение 5 звезд» провела голосование о судьбе своего лидера ди Майо. Большинство высказалось за продолжение его работы на посту председателя партии.

Читайте ранее в этом сюжете: Ди Майо останется лидером итальянской партии «Движение 5 звезд»