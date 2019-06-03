Юристы Франции осудили бездействие властей в отношении приговоров в Ираке

Париж, , 15:25 — REGNUM После вынесения смертного приговора девяти гражданам Франции в Ираке за причастность к террористическим группировкам, 44 юриста во Франции осудили бездействие правительства Франции в открытом обращении от 3 июня 2019 года, сообщает L’Obs.

Издание отмечает, что юристы осуждают бездействие Франции по этому вопросу и рассматривают его как «предательство принципов верховенства права».

«Для нашей страны будет большим позором сделать эти смертные приговоры возможными. Смертная казнь — это бесчеловечное и унижающее достоинство наказание», — говорится в обращении французских юристов, которые также напоминают, что ассоциация жертв терроризма, выступает за то, чтобы бывшие французские джихадисты были осуждены «с учетом их основных прав».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал суд над гражданами Франции в Ираке «справедливым».

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