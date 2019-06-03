Итальянский министр: если не случится чуда, страну ждут досрочные выборы

Рим, , 15:13 — REGNUM Министр сельского хозяйства Италии Джанмарко Чентинайо пожелал премьер-министру страны Джузеппе Конте в ближайшее время «совершить чудо», передает Mediaset в понедельник, 3 июня.

Партия «Лига», которую министр представляет в правительстве, готова к дальнейшей работе в нынешнем составе правительства, но если для такой работы «не будет необходимых условий», то альтернативы досрочным выборам не останется.

Конте в свою очередь анонсировал специальную пресс-конференцию с «важными заявлениями», которая состоится вечером 3 июня.

«Лига» выиграла выборы в Европарламент в Италии, набрав 34% и превзойдя собственный результат годичной давности на национальных выборах почти вдвое. В партии выразили готовность формально работать в прежнем составе правительства, где у нее лишь треть постов, если программа работы правительства при этом максимально приблизится к программе «Лиги».

Пока неясно, согласны ли на такие правила партнеры «Лиги» из «Движения 5 звезд». Если договоренность не будет достигнута, досрочные выборы могут пройти осенью 2019 года, социологи прогнозируют победу правоцентристских партий и премьерский пост для лидера «Лиги» Маттео Сальвини.

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