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Папа римский заявил, что не понимает итальянской политики

Политика

Франциск отметил, что никогда не отказывался от встречи с Маттео Сальвини

Рим, 3 июня 2019, 15:05 — REGNUM  Папа римский Франциск отказался давать подробные комментарии итальянским журналистам по поводу недавних выборов в Европарламент и политической ситуации в стране в целом, передает информагентство ANSA в понедельник, 3 июня.

Глава католической Церкви сослался на то, что он не понимает итальянскую политику и «должен еще ее изучить», поскольку она является весьма запутанной.

Также Франциск отметил, что никогда не отказывался от встречи с лидером «Лиги» вице-премьером Маттео Сальвини, которого многие высокопоставленные представители курии подвергали резкой критики в период выборов и сразу после них. Сальвинии никогда не просил о такой встрече, сказал папа.

Лидер «Лиги» подтвердил верность этих слов и отметил, что был бы рад, если бы у Франциска нашлось «пять минут», чтобы объяснить ему подход правительства Италии к вопросу ограничения нелегальной миграции.

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Политическая жизнь Италии
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