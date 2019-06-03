«Сквер раздора» расколол рабочую группу по храму в Екатеринбурге

Екатеринбург, , 15:10 — REGNUM Рабочая группа по судьбе храма Святой Екатерины в Екатеринбурге не смогла прийти к компромиссу. Участников объединения расколол вопрос о включении сквера на Октябрьской площади в список площадок для храма, корреспондент ИА REGNUM.

Большую часть времени — почти полтора часа из отложенных двух — группа провела в спорах, нужно ли включать в будущий опрос жителей Екатеринбурга сквер у Театр драмы как возможное место для строительства.

Вопрос активно продвигали со стороны «протестующих», в частности общественник Дмитрий Москвин, представитель сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга» Полина Иванова и социолог Наталья Маликова. Они предлагали вернуть скверу статус особо охраняемой территории и ссылались на данные соцопроса ВЦИОМ, где большинство респондентов признало вариант строительства в сквере неудачным.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский стал основным оппонентом по данному вопросу. Градоначальник вспомнил, что в начале 2019 года на общественных обсуждениях большинство граждан высказались за храм, и призвал не выкидывать вариант со сквером из опроса.

Несогласие также высказал представитель РПЦ, игумен Вениамин (Райников). Не удержавшись от спорных сравнений (деятель сравнил желания протестующих с внедрением диктатуры пролетариата в СССР), он высказался против исключения сквера из числа вариантов.

Пока группа не приняла никакого решения по «скверу раздора». Очередное заседание пройдёт в июле.

Напомним, рабочая группа по судьбе храма Святой Екатерины сформировалась на прошлой неделе. Она должна решить, как провести учёт мнений граждан по месту строительства храма.

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