МИД Литвы объявил о «возобновлении» «Сахаровских слушаний»

Вильнюс, , 14:59 — REGNUM

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сегодня, 3 июня, в парламенте Литвы заявил, что «спустя 35 лет», в Вильнюсе в 2020 году, «возобновятся» «Сахаровские слушания», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Инициативу поддержал не только МИД Литвы, но и парламент и ряд неправительственных организаций. Аргументацией стало «ухудшающееся положение с правами человека» «в первую очередь в России». Объявляя об инициативе, звучали выражения об «оккупации Крыма», «нарушении прав крымских татар», «агрессия России на Украине» и так далее.

Линкявичюс объявил, что такие слушания будут первыми, после состоявшихся в Лондоне в 1985 году. При этом он не упомянул, что в целом ситуация с правами человека регулярно обсуждалась на «Сахаровских слушаниях» в Санкт-Петербурге в том числе при действующей российской власти.

Напомним, Литва регулярно обвиняет Россию, не приводя, правда, никаких конкретных доказательств, в вмешательство во внутренние процессы в Литве, при этом в самой Литве также регулярно проходят различные съезды так называемой «несистемной оппозиции», на которых обсуждается в том числе и пути «свержения нынешнего российского режима».

Последний из таких так называемых «российских форумов» под Вильнюсом состоялся как раз 30 мая — 1 июня, на который съехались порядка ста делегатов, называющих себя оппозиционерами, политиками, представителями «гонимых общественных организаций», «свободными журналистами» и так далее.