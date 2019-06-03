Понедельник, 3 Июня 2019 года
15:00:03 МСК

МИД Литвы объявил о «возобновлении» «Сахаровских слушаний»

Политика

И похвалился, что они состоятся впервые, за 35 лет, хотя они регулярно проходили и в современной России

Вильнюс, 3 июня 2019, 14:59 — REGNUM  

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сегодня, 3 июня, в парламенте Литвы заявил, что «спустя 35 лет», в Вильнюсе в 2020 году, «возобновятся» «Сахаровские слушания», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Инициативу поддержал не только МИД Литвы, но и парламент и ряд неправительственных организаций. Аргументацией стало «ухудшающееся положение с правами человека» «в первую очередь в России». Объявляя об инициативе, звучали выражения об «оккупации Крыма», «нарушении прав крымских татар», «агрессия России на Украине» и так далее.

Линкявичюс объявил, что такие слушания будут первыми, после состоявшихся в Лондоне в 1985 году. При этом он не упомянул, что в целом ситуация с правами человека регулярно обсуждалась на «Сахаровских слушаниях» в Санкт-Петербурге в том числе при действующей российской власти.

Напомним, Литва регулярно обвиняет Россию, не приводя, правда, никаких конкретных доказательств, в вмешательство во внутренние процессы в Литве, при этом в самой Литве также регулярно проходят различные съезды так называемой «несистемной оппозиции», на которых обсуждается в том числе и пути «свержения нынешнего российского режима».

Последний из таких так называемых «российских форумов» под Вильнюсом состоялся как раз 30 мая — 1 июня, на который съехались порядка ста делегатов, называющих себя оппозиционерами, политиками, представителями «гонимых общественных организаций», «свободными журналистами» и так далее.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Литвы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить