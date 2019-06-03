Зеленский: «У нас нет многих лет для прекращения войны»

Киев, , 14:57 — REGNUM Второй президент Украины Леонид Кучма во второй раз возглавит украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе (Россия-Украина-ОБСЕ) по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом 3 июня заявил на брифинге в Киеве президент Украины Владимир Зеленский.

«5 июня будет первая встреча трехсторонней группы во главе, хочу вам представить, хотел бы чтобы это был ведущий, профессиональный человек, которого уважают не только в Украине, но и в других странах, во главе Леонида Даниловича Кучмы. Где аплодисменты? Я очень рад, что Леонид Данилович к нам присоединился. Я понимаю, что для президента Кучмы это — большая ноша, особенно для его семьи. Вам очень благодарен», — сказал Зеленский.

В свою очередь второй президент Украины Леонид Кучма сказал: «Я иногда смотрел в паспорт».

На что Зеленский ответил: «Все нормально, я вам дам свой».

«У нашей совместной группы есть конкретные предложения. У нас нет много лет для прекращения войны и на продолжение Минска. Я хочу, чтобы все эти предложения были объединены с понятными терминами исполнения того или иного пункта», — добавил Зеленский.

Как сообщалось, в декабре 2018 года президент Украины Петр Порошенко заменил официального представителя Украины в трехсторонней контактной группе. Вместо экс-президента Кучмы на эту должность назначен бывший премьер-министр, экс-глава Службы безопасности и экс-министр обороны Украины Евгений Марчук.

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