Москва, , 15:06 — REGNUM Выполнение Украиной Минских договоренностей будет тем шагом, который продемонстрирует готовность Киева к улучшению отношений с Москвой. Об этом сообщил журналистам 3 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Именно об этом говорил глава государства, напомнил он. Главное — определиться с отношением властей Украины к Минским соглашениям, в частности к тому, будут ли выстраиваться прямые связи с представителями Донецкой и Луганской Народных Республик, в какой степени и насколько быстро — выполняться обязательства.

Не нужно придумывать ничего нового, всё уже написано на бумаге, сказал Песков, отвечая на вопрос о действиях, которые должна предпринять Украина для улучшения отношений с РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, представителем Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) на переговорах в Минске вновь назначен бывший президент страны Леонид Кучма. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что страна не располагает многими годами для прекращения войны в Донбассе.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский: «У нас нет многих лет для прекращения войны»