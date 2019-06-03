Понедельник, 3 Июня 2019 года
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В Кремле призвали Киев не «придумывать нового» про Донбасс

Политика

Всё уже написано на бумаге

Москва, 3 июня 2019, 15:06 — REGNUM  Выполнение Украиной Минских договоренностей будет тем шагом, который продемонстрирует готовность Киева к улучшению отношений с Москвой. Об этом сообщил журналистам 3 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Именно об этом говорил глава государства, напомнил он. Главное — определиться с отношением властей Украины к Минским соглашениям, в частности к тому, будут ли выстраиваться прямые связи с представителями Донецкой и Луганской Народных Республик, в какой степени и насколько быстро — выполняться обязательства.

Не нужно придумывать ничего нового, всё уже написано на бумаге, сказал Песков, отвечая на вопрос о действиях, которые должна предпринять Украина для улучшения отношений с РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, представителем Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) на переговорах в Минске вновь назначен бывший президент страны Леонид Кучма. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что страна не располагает многими годами для прекращения войны в Донбассе.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский: «У нас нет многих лет для прекращения войны»

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Минские соглашения и их выполнение
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