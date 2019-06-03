Кучма о возврате в ТКГ: «Я не могу работать в качестве свадебного генерала»

Киев, , 14:54 — REGNUM «Украина должна выполнять обязательства в рамках минских соглашений». Об этом 3 июня заявил на совместно брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (Россия-Украина-ОБСЕ) по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, второй президент Украины Леонид Кучма.

«Сегодняшняя встреча у президента страны показывает, что у меня есть такая возможность в той группе, которая сегодня создана в «нормандском формате», сделать свой вклад. Если там мы принимаем решения, они должны быть в какой-то мере согласованы, они также должны выполняться в Украине. Я не могу работать в качестве свадебного генерала. Сегодня я понимаю, что есть возможность работать над решением тех проблем, которые сегодня есть в Украине», — сказал Кучма.

Свой возврат в ТКГ он объяснил ростом внутренних противоречий внутри Украины и желанием помочь стране в трудные времена.

«В это время я не мог не согласиться с таким предложением. Действительно, Украина переживает не самые легкие времена в своей истории. Тем более меня всегда удивляет, когда в Украине во время войны внутренних противоречий стало больше, чем было. В своей жизни я привык принимать решения, исполнять их и отвечать», — добавил Кучма.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня президент Зеленский назначил второго президента Украины Леонида Кучму главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе.

«5 июня будет первая встреча трехсторонней группы во главе, хочу вам представить, хотел бы чтобы это был ведущий, профессиональный человек, которого уважают не только в Украине, но и в других странах, во главе Леонида Даниловича Кучмы. Где аплодисменты? Я очень рад, что Леонид Данилович к нам присоединился. Я понимаю, что для президента Кучмы это — большая ноша, особенно для его семьи. Вам очень благодарен», — сказал Зеленский.

Напомним, в декабре 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко заменил официального представителя Украины в ТКГ. Вместо экс-президента Кучмы на эту должность назначен бывший премьер-министр, экс-глава службы безопасности и экс-министр обороны Украины Евгений Марчук.