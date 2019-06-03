Понедельник, 3 Июня 2019 года
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Украина предложит Донбассу перемирие на время уборки урожая — Кучма

Политика

Первым делом в Минске рассмотрят вопрос безопасности

Киев, 3 июня 2019, 14:56 — REGNUM  Во время переговоров в Минске Украина намерена инициировать прекращение огня на время уборки урожая, заявил бывший президент Украины Леонид Кучма, сообщается 3 июня на официальном сайте президента Украины.

«Леонид Кучма отметил, что будет инициироваться прекращение боевых действий на время жатвы», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что вопрос безопасности должен стать первоочередным вопросом на будущих переговорах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Леонид Кучма вновь был назначен представителем Украины на переговорах в Минске. Об этом было заявлено во время совместного брифинга Кучмы с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским.

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