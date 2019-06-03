Сирийская армия возобновила наступление на северо-западе Хамы

Дамаск, , 14:48 — REGNUM Впервые с момента прекращения наступления на северо-западе Сирии Сирийская арабская армия пытается продвинуться по оси Идлиб-Хама. Наступление было возобновлено сегодня утром, 3 июня. Сирийские военные с подразделениями элитной дивизии САА «Силы Тигра» в авангарде штурмуют город Аль-Касабия. Этот город расположен к северу от стратегического города Кафр-Набудех. Об этом сообщает новостной ресурс Al-Masdar News.

По данным военного источника издания, Сирийская арабская армия пытается построить более широкую буферную зону вокруг Кафр-Набудеха для защиты от будущих нападений джихадистов. Хотя попытка продвинуться на север может дать армии некоторую зону безопасности, правительственным силам все равно придется захватить вершину Таль-Сахер на востоке, чтобы полностью обезопасить Кафр-Набудех.

Пока нет информации о взятии сирийскими войсками города Аль-Касабия.

ИА REGNUM ранее сообщало о приостановке наступления Дамаска на северо-западе Сирии. В ходе этой паузы джихадисты неоднократно пытались вернуть под свой контроль стратегический город Кафр-Набудех, однако безрезультатно. В результате ожесточенных боев обе стороны понесли значительные потери.