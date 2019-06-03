На конкурс молодых управленческих кадров Петербурга заявились 80 москвичей

Санкт-Петербург, , 14:46 — REGNUM Более 3000 заявок подано для участия в петербургском кадровом конкурсе «Мой город — мои возможности», который стартовал 29 мая. Из них 1300 заявок уже официально зарегистрировано. Причем, на управленческую карьеру в Петербурге претендуют не только местные жители, рассказали 3 июня в Смольном.

«Представлено 74 региона нашей страны. Подавляющее большинство участников, конечно, из Санкт-Петербурга. На втором месте Москва — 80 человек, на третьем — Ленинградская область, 57. Также участники указывали в графе «Место регистрации» Адыгею, Алтайский край, Магаданскую область, Хакасию, Югру, Чувашию. Сейчас выходные прошли, и количество регистраций вновь растёт с каждым часом», — рассказала руководитель блока оценочных мероприятий конкурса Юлия Иванова.

Регистрация продлится до 23:59 мск 24 июня. Организаторы просят тех, кто планирует подать заявку на конкурс «Мой город — мои возможности», не откладывать это на последний момент.

Как сообщало ИА REGNUM, в конкурсе, о начале которого 29 мая объявил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, могут принять участие молодые люди в возрасте от 20 до 35 лет, которые претендуют на государственные или муниципальные должности.

Участниками могут стать не только жители Петербурга, но и других регионов страны, при условии, что предложенные ими проекты будут связаны с Петербургом. Победители кадрового конкурса будут включены в кадровый резерв Петербурга.

Конкурс «Мой город — мои возможности» реализуется на платформе конкурса «Лидеры России». Среди 300 финалистов конкурса «Лидеры России» в 2018 году было 24 представителя Санкт-Петербурга, а из 104 победителей их было 14 человек. Некоторые из них уже получили должности в органах власти и крупнейших деловых структурах региона.

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