Китай намерен продвигать стратегическое партнерство с Германией

Берлин, , 14:46 — REGNUM Завершился визит в Германию заместителя председателя КНР Ван Цишаня. В Берлине прошли его отдельные переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, федеральным канцлером Ангелой Меркель и главой МИД Хайко Маасом, сообщает 2 июня Синьхуа.

На встрече с Штайнмайером было отмечено, что две страны являются ключевыми экономиками мира и державами с огромным влиянием, которые в последние годы установили тесные контакты на высоком уровне и продолжают развивать сотрудничество во всех сферах. По словам китайского гостя, его страна намерена продвинуть отношения всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Германией.

По словам германского президента, его страна высоко ценит двусторонние отношения и рассчитывает на углубление практического взаимодействия. Штайнмайер считает, что задачей Германии, Европы и Китая является защита свободы торговли, мира и стабильности, а также существующего миропорядка.

На встрече с Ангелой Меркель Ван Цишань высказался за совместное строительство сообщества единой судьбы и продвижение системы глобального управления в направлении справедливости и разумности. В ответ германский канцлер отметила приверженность ее страны принципам многосторонности, расширению контактов и обменов во всех сферах.

На встрече Ван Цишаня с главой МИД ФРГ стороны высказались за укрепление сотрудничества не только на двустороннем, но и на европейском уровне, а также за упрочение традиционной дружбы между народами Китая и Германии.