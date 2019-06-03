Зеленский заявил о наличии конкретных предложений по Донбассу

Киев, , 14:40 — REGNUM У Киева есть конкретные предложения и новые решения по урегулированию конфликта в Донбассе. Такое заявление сегодня, 3 июня, в ходе брифинга сделал президент Украины Владимир Зеленский.

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Украинский лидер добавил, что разработал подробные идеи по встрече контактной группы по Донбассу. Зеленский также выразил надежду, что его планы воплотятся в жизнь в ближайшее время, отметив при этом, что ни территорией, ни суверенитетом Украины «никто торговать не собирается».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 3 июня, президент Украины Владимир Зеленский назначил Леонида Кучму представителем Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе. Очередная встреча контактной группы состоится в Минске 5 июня.

Напомним, второй президент Украины Леонид Кучма вышел из Трёхсторонней контактной группы (Россия — Украина — ОБСЕ) по мирному урегулированию конфликта в Донбассе осенью 2018 года. Последнее заседание ТКГ с его участием состоялось 2 октября в Минске.

Ранее Зеленский своей первоочередной задачей в качестве нового президента Украины назвал прекращение огня в Донбассе. По его словам, для того, чтобы граждане Украине больше не погибли, он «готов на всё», даже пожертвовать своими рейтингами и своей должностью.

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