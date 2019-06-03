Власти Бурунди могут прекратить сотрудничество со спецпосланником ООН — СМИ

Бужумбура, , 14:51 — REGNUM Власти Бурунди угрожают прекращением сотрудничества со спецпосланником ООН Майклом Кафандо. Об этом, как передает RFI Kiswahili, говорится в заявлении правительства Бурунди перед намеченной сессией Совета Безопасности ООН.

Отмечается, что руководство страны выразило недовольство тем, что представитель ООН «вмешивается во внутренние дела страны».

Посол Бурунди в ООН Альберт Шингиро призвал Совбез ООН перенести ежемесячное заседание по обсуждению положения в стране до разрешения конфликтной ситуации.

Напомним, экс-президент Буркина-Фасо Майкл Кафандо был назначен спецпосланником ООН по решению политического конфликта в Бурунди в 2017 году. Нестабильность в Бурунди началась сразу после окончания кровопролитной гражданской войны в 2006 году.