Понедельник, 3 Июня 2019 года
14:51:46 МСК

Власти Бурунди могут прекратить сотрудничество со спецпосланником ООН — СМИ

Политика

Политическая нестабильность наблюдается в восточноафриканской стране с 2006 года

Бужумбура, 3 июня 2019, 14:51 — REGNUM  Власти Бурунди угрожают прекращением сотрудничества со спецпосланником ООН Майклом Кафандо. Об этом, как передает RFI Kiswahili, говорится в заявлении правительства Бурунди перед намеченной сессией Совета Безопасности ООН.

Отмечается, что руководство страны выразило недовольство тем, что представитель ООН «вмешивается во внутренние дела страны».

Посол Бурунди в ООН Альберт Шингиро призвал Совбез ООН перенести ежемесячное заседание по обсуждению положения в стране до разрешения конфликтной ситуации.

Напомним, экс-президент Буркина-Фасо Майкл Кафандо был назначен спецпосланником ООН по решению политического конфликта в Бурунди в 2017 году. Нестабильность в Бурунди началась сразу после окончания кровопролитной гражданской войны в 2006 году.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Африке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить