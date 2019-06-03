В Кремле оценили влияние на инвесторов антироссийских санкций

Москва, , 14:34 — REGNUM Некоторые зарубежные инвесторы проявляют больше осторожности из-за антироссийских санкций западных стран, тогда как другие, пользуясь чужой нерешительностью, стремятся занять выгодную позицию на рынках РФ. Об этом пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в интервью программе SophieCo на телеканале RT.

В случае «осторожных» инвесторов можно говорить о негативном влиянии санкций. Однако утверждать, что все руководствуются ограничениями, нельзя: пока одни ждут, другие строят в России предприятия и автозаводы, добавил Песков.

Говоря о возможном влиянии санкций на газопровод «Северный поток — 2», представитель Кремля напомнил о международном характере проекта. Его реализация внесёт большой вклад в укрепление энергобезопасности Европы, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, о введении властями США дополнительных антироссийских санкций стало известно 21 мая. В черный список попало, в частности, Тульское конструкторское бюро приборостроения. Вместе с тем европейские политики уже не раз выступали против санкций. Так, депутат от французской партии «Национальное объединение» Жозе Эврар заявил, что с антироссийскими ограничениями Европейского союза пора покончить и приступить к нормализации отношений с Москвой.

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