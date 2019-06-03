Зеленский и спецслужбы: Президенту Украины обещают «интересные сюрпризы»

Киев, , 14:41 — REGNUM На Украине эксперты и политики обсуждают заявление президента страны Владимира Зеленского, который сегодня, 3 июня, в ходе встречи с и.о. главы Службы безопасности Украины Иваном Бакановым (бывший соратник Зеленского по «95 кварталу», друг детства, выросли в одном подъезде) потребовал продемонстрировать первые результаты работы в течение двух недель.

Напомним, что Зеленский поручил провести «перезагрузку СБУ», обеспечить «реальные уголовные дела» и «разобраться с контрабандой».

«Каждый раз, когда президент поручал СБУ побороть коррупцию — коррупции становилось еще больше. Если серьезно, коррупция преодолевается не силовыми методами, а институциональными», — комментирует ситуацию депутат Сергей Высоцкий.

Он оценивает заявления президента Зеленского и нового и.о. главы СБУ как «непонимание вопросов по реформированию службы и сектора национальной безопасности, которые перед ними стоят».

«Хотя не исключено, что Зеленский стал на привычный путь украинских президентов. Путь использование спецслужб для влияния на политику и конкурирующих политиков. В таком случае, его будут ждать довольно интересные сюрпризы к управлению этого процесса. И новые скандалы, связанные со спецслужбами», — добавляет Высоцкий.

Сам Баканов в интервью «Цензор» уточнил, что Зеленский поставил «четкую задачу» новому руководству СБУ — разрушить коррупционную пирамиду и прекратить поборы с бизнеса.

«И мы эту задачу будем выполнять. «Смотрящих» не будет, новых «переделов рынка» не будет. Цель простая — ликвидировать «кормовую базу» коррупции — теневой бизнес. Ликвидировать без оглядки на должности и фамилии. Для решения этих задач нужны грамотные и, главное, порядочные люди. Будем искать, будем опираться на тех сотрудников, для кого в жизни важны принципы и служба, на тех, кто имеет заслуги в борьбе с врагом, будем не только воспитывать и обучать молодежь, но и опираться на ветеранов службы», — заявил соратник нового президента Украины.

ИА REGNUM напоминает, что последние дни Зеленский уволил из СБУ целый ряд высокопоставленных силовиков — в частности, начальника Главного следственного управления СБУ Григория Остафийчука, первого заместителя главы СБУ Виталия Маликова, начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олега Валеденюка, заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Кононенко.

Назначенный бывший президентом Украины глава СБУ Василий Грицак официально находится в отпуске, его должна уволить Верховная рада.

До этого эксперты раскритиковали решение Зеленского назначить в СБУ Баканова.

«СБУ — это не площадка для шуток, этот орган занимается вопросами национальной безопасности! Но кому-то уже все равно. Боюсь, что будут плохие последствия», — заявил, в частности, общественный деятель, координатор в «Стоп Террор» Семен Кабакаев.