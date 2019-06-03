Посольство Турции в Судане не советует гражданам посещать центр Хартума

Хартум, , 14:39 — REGNUM Власти Турции порекомендовали своим гражданам держаться подальше от центра города Хартум, столицы Судана, в связи с продолжающимися там столкновениями оппозиции с военными, сообщает 3 июня Anadolu Ajansi.

«В связи с продолжающимися инцидентами в центре столицы Судана, городе Хартум, важно, чтобы граждане Турции держались подальше от улиц, где проходят демонстрации», — отметил посол Турции в Судане Ирфан Незироглу.

Как передавало ИА REGNUM, 3 июня в Судане с новой силой вспыхнули беспорядки, в результате столкновений военных с оппозицией погибли по меньшей мере 12 мирных граждан.

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