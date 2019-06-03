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Марин Ле Пен об отставке главы партии «Республиканцы»: «Была неизбежной»

Политика

Глава французской партии «Национальное объединение» призвала избирателей партии «Республиканцы» присоединиться к ней

Марин Ле Пен об отставке главы партии «Республиканцы»: «Была неизбежной»
Иллюстрация: Republicains.fr
Лоран Вокье

Париж, 3 июня 2019, 14:30 — REGNUM  Отставка председателя партии «Республиканцы» Лорана Вокье «была неизбежной». Об этом заявила глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в своем аккаунте в Twitter.

Марин Ле Пен воспользовалась этой ситуацией, чтобы призвать сторонников «республиканцев» присоединиться к ее партии.

«Мы обращаемся ко всем избирателям партии «Республиканцы», приверженным защите нашей идентичности и восстановлению французского величия. Альтернатива Макрону возможна!», — написала Марин Ле Пен в своей аккаунте в Twitter.

Ранее в эфире TF1 Лоран Вокье объявил о своей отставке с поста председателя партии «Республиканцы».

Читайте ранее в этом сюжете: Лоран Вокье покидает пост председателя партии «Республиканцы» во Франции

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