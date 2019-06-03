Партию СДПГ в Германии могут возглавить сразу три политика — СМИ

Берлин, , 14:19 — REGNUM После отставки Андреа Налес с поста председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) ее преемник не выбран. Как утверждают источники в партийный кругах, партию могут временно возглавить сразу три политика, передает немецкий канал n-tv 3 июня.

В качестве предполагаемых членов «триумвирата» называют премьер-министров Мекленбурга — Передней Померании и Рейнланд — Пфальца, Мануэлу Швезиг и Малу Драйер, а также главу отделения партии в Гессене Торстена Шефер-Гюмбеля.

Ближайшие заседания СДПГ будут посвящены анализу провала на выборах в Европейский парламент и реорганизации партии. Одним из предложений является установление двойного председательства в партии по примеру «Зеленых».

Как сообщало ИА REGNUM, Андреа Налес объявила о своей отставке 2 июня. Она возглавляла СДПГ последние 13 месяцев.

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