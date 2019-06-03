В Литве пытаются реанимировать либеральное движение, утопающее в коррупции

Вильнюс, , 14:11 — REGNUM В Литве учреждена очередная либеральная партия, которая получила название Партия свободы Литвы, а её учредителями выступил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс и депутат Сейма Аушрине Армонайте. Последняя и стала председателем партии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Если партия наберёт необходимое для регистрации в министерстве юстиции Литвы количество членов, то она станет 25-й по счёту политической партией в стране. Сами учредители намерены успеть провести все формальности до парламентских выборов в 2020 году.

Это уже не первая попытка развить либеральную партию в Литве. Одним из первых был экс-мэр Вильнюса Артурас Зуокас, однако его партия раскололась из-за коррупционного скандала, в который попал Зуокас. Чтобы реанимировать либеральную идею, отколовшиеся от Зуокаса либералы создали новую партию, однако в 2016 году, накануне парламентских выборов, когда партия была в зените популярности, а её лидеру Элигиюсу Масюлису пророчили место будущего премьера, разгорелся новый коррупционный скандал.

У Масюлиса дома нашли свыше 100 тыс. евро наличными, факт передачи, предположительно взятки (суды ещё идут), был зафиксирован правоохранительными органами, а партия, как выясняется, и вовсе была создана крупным бизнесом для продвижения выгодных для себя законов в парламенте. В первую очередь которые касались освоения миллиардов дотаций ЕС в строительстве и легализации организаций быстрых микрокредитов, которые в Литве стали выдавать даже по запросу через короткое сообщение по мобильному телефону, что ввергло население Литвы в долги, вызвало волну неплатежеспособности и семейных трагедий.