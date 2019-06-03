Генсек ООН потребовал от властей Судана защищать права человека

Хартум, , 14:33 — REGNUM В связи с растущим количеством нападений на протестующих в Судане генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал власти страны проявить максимальную сдержанность, а также потребовал соблюдать принципы защиты прав человека.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак сообщил, что Антониу Гутерреш высказал положительно отозвался о коммюнике, принятом на заседании Совета Безопасности Африканского Союза, которое прошло 27 мая, а также призвал стороны вернутся за стол переговоров и решить вопрос о скорейшей передаче полномочий гражданским властям.

Как сообщается, ООН намерена сотрудничать с Африканским Союзом по вопросу содействия данному процессу, а также готова оказать поддержку Судану в деле восстановления мира в стране.