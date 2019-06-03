Понедельник, 3 Июня 2019 года
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Генсек ООН потребовал от властей Судана защищать права человека

Политика

Генеральный секретарь ООН призвал правительство Судана защищать права человека в стране

Хартум, 3 июня 2019, 14:33 — REGNUM  В связи с растущим количеством нападений на протестующих в Судане генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал власти страны проявить максимальную сдержанность, а также потребовал соблюдать принципы защиты прав человека.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак сообщил, что Антониу Гутерреш высказал положительно отозвался о коммюнике, принятом на заседании Совета Безопасности Африканского Союза, которое прошло 27 мая, а также призвал стороны вернутся за стол переговоров и решить вопрос о скорейшей передаче полномочий гражданским властям.

Как сообщается, ООН намерена сотрудничать с Африканским Союзом по вопросу содействия данному процессу, а также готова оказать поддержку Судану в деле восстановления мира в стране.

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Зарубежная хроника
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