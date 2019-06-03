Президенты Анголы, ДР Конго и Руанды договорились о ликвидации боевиков

Киншаса, , 15:09 — REGNUM Президент Руанды Поль Кагаме, президент Анголы Жоау Лоуренсу и президент ДРК Феликс Чисекеди пришли к соглашению об укреплении сотрудничества в сфере безопасности и ликвидации вооруженных группировок, для того чтобы положить конец угрозам безопасности стран.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», главы государств приняли это решение в ходе закрытого заседания, организатором которого выступил Феликс Чисекеди.

Президенты стран обсудили вопросы укрепления безопасности трех стран и подчеркнули важность привлечения других глав государств региона, для того чтобы найти способ избавиться от вооруженных формирований на территории ДРК. Также на заседании обсуждался ряд других вопросов, касающихся безопасности стран.

Главы стран согласились возобновить свои усилия по укреплению мира и безопасности в регионе посредством проведения Международной конференции по району Великих озер.

Международная конференция по району Великих озер является межгосударственной организацией, в состав которой входит 12 африканских стран района Великих озер, а именно: Ангола, Бурунди, ДРК, ЦАР, Республика Конго, Кения, Руанда, Южный Судан, Судан, Танзания, Уганда и Замбия.